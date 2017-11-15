DHA İSTANBUL - TÜMAMİRALİN KAÇIRILMASI DAVASINDA 1 SUBAY TAHLİYE EDİLDİ 

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel\'in alıkonulmasına ilişkin 7\'si tutuklu 2\'si firari 9 subay hakkında açılan davada, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran\'ın tahliyesine karar verildi.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, Üsteğmen İsa Demirbilek, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, Üsteğmen Orhan Arı ile Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran katıldı. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel\'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı.

TANIK: BİNBAŞI TATİLDEN ÇAĞIRIP SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen Ercan Ergün, olay tarihinde 3\'üncü batarya komutanı olarak görev yaptığını belirterek, şunları anlattı; \"Ben olay tarihinden önce ailemle birlikte Bartın\'a tatile gitmiştim. 13 Temmuz günü Binbaşı Zafer Gümüş beni aradı, görev emri verilebileceğini söyleyerek \'seni çağırabilirim, hazırlıklı ol\' dedi. 15 Temmuz günü de tekrar arayarak en geç 23.30\'da birlikte olmamı istedi. O gün aracımla İstanbul\'a döndüm. Önce eve gittim. Tekrar arayıp acilen gelmemi isteyince aceleyle çıkıp birliğe gittim. Bu sırada şahsi silahımı evde unuttum. Birliğe girdiğimde Sercan Yazgan yüzbaşıyla karşılaştım. Tabur önünde binbaşı Gümüş geldi. Bize, \'Sıkı yönetim ilan edildi. Uymayan olursa bundan sonra divanı harpta yargılanır\' dedi. Daha sonra da birlikte bulunanlara görevlendirmelerde bulundu. Beni saat 22.00 civarında silahım yanımda bulunmamasına rağmen helikopter pistine gönderdi. Saat 2-3 civarlarında piste bir helikopter indi. Bu sırada Zafer Gümüş ile Ertürk Murat Cansaran geldi. Helikopterdekilerle görüştüler. Ancak helikopterde bulunanları almayacaklarını söyleyince helikopter yeniden havalanarak ayrıldı. Ancak ben, helikopterde general olup olmadığını görmedim\" diye konuştu.

BİR SUBAY TAHLİYE OLDU

Tanığın ardından sanık avukatları tahliyeye ilişkin beyanlarda bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gelen rapor ve mevcut delil durumunu dikkate alarak eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran\'ın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün\'ün üzerilerinde silah bulunduğu halde müştekiyi cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest ettikleri, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi\'ne götürdükleri, şüphelilerden Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı\'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları belirtildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan şüpheli Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan şüpheli Cüneyt Aydoğan\'ın ise Tümamiral Mesut Özel\'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri kaydedildi.

3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede tüm şüpheliler hakkında \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\", \"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" ve \"kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçlarından ise 11 yıl 6 aydan 29\'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

