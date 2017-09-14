DHA İSTANBUL - THY'NİN KÖLN UÇAĞINA YAPILAN BOMBA İHBARI YAPILDI, İNCELEMELERDE HERHANGİ OLUMSUZ BİR ŞEYE RASTLANMADI 

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları\'nın (THY), Köln\'den İstanbul\'a gelecek olan TK-1672 sefer sayılı uçağına hareketinden önce bomba ihbarı yapıldı. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir şeye rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre THY\'nın bugün saat 11:00\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na \"Köln Bonn Havalimanı\"ndan hareket etmesi gereken uçağı 113 yolcusunu aldıktan ve valiz işlemlerini tamamladıktan sonra Alman makamlarına yapılan bomba ihbarı üzerine uçak güvenli bölgeye çekildi. Daha sonra yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi..Yapılan incelemelerin ardından herhangi olumsuz bir şeye rastlanmadı.

Ardından yolcular ve bagajlar tekrar uçağa alındı. Böylelikle 5 saat gecikme İstanbul Atatürk Havalimanı\'na uçağın geleceği bildirildi.

