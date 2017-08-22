DHA İSTANBUL -  THY'DEN YOLCULARA "EN AZ 2 SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLMA" UYARISI 

Faik KAPTAN/Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

KURBAN Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı da içine alan 10 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaması için Türk Hava Yolları (THY, yolculara uçuşlarından en az iki saat önce havalimanlarında olmaları uyarısında bulundu.

THY\'nin duyurusu şöyle:

“25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizde, bayram ve tatil heyecanı nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeniz için planlanan uçuş saatinizdeniki saat önce havalimanlarımızda olmanızı öneriyoruz.\"

THY ayrıca 25 Ağustos ile 4 Eylül arasında içhatlarda 113, dış hatlarda ise 83 ek sefer olarak toplam 196 ek sefer planladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

İÇ HATLARDA:

“İstanbul <> Bodrum- Milas; Gidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı; 42

Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı: 32

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 10

İstanbul <> AntalyaGidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı 31

Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı; 25

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 6

İstanbul <> Dalaman Toplam Ek Sefer Sayısı; 24

Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı; 16

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 8

İstanbul <> Trabzon, Toplam Ek Sefer Sayısı 8 (Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı)ö

DIŞ HATLAR:

“ İstanbul<> Bakü Toplam 20 Ek Sefer,

İstanbul<> Kuveyt Toplam 12 Ek Sefer

İstanbul <>Podgorica Toplam 8 Ek Sefer

İstanbul <> Paris Toplam 5 Ek Sefer “

Açıklamada bayram dönemi biletlerinde tercih edilen noktalar için, “Yurtiçinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon gibi noktalar tercih edilirken; yurtdışında Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket, Saraybosna gibi noktalar tercih edilmekteö ifadelerine yer verildi.

