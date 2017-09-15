DHA İSTANBUL -  THY'DEN TARİHİ DOLULUK ORANI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

Dünya\'da en çok uçuş noktasına sahip olan ve filosunda 329 uçak bulunan milli bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayına ilişkin uçuş rakamlarını açıkladı.THY\'nin yolcu doluluk oranını Ağustos ayında yüzde 84,3\'lük artış göstererek tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı.

THY\'de yapılan açıklamada yolcu sayısı ve doluluk oranlarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Ağustos 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi şu şekilde gerçekleşti;

DOLULUK ORANI YÜZDE 84,3 \'E YÜKSELDİ

THY\'nin toplam doluluk oranı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan gibi önemli bir artışla yüzde 84,3, Dış Hat doluluk oranı ise 6,3 puanlık artışla yüzde 84,1 olarak gerçekleşti. (2015 Ağustos Doluluk Oranı: yüzde 83,3, 2016 Ağustos Doluluk Oranı: yüzde 78,6 olarak gerçekleşmişti) Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 10,1\'lik artış ile devam etti.



YOLCU SAYISINDA YÜZDE 14 ARTIŞ

Ağustos 2016\'ya göre kapasite (arz edilen koltuk/kilometre) yüzde 2,6 artarken, taşınan yolcu sayısı yüzde 14 artarken, 7,4 milyon yolcuya ulaşıldı. 2015 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında da kapasite yüzde 18, yolcu sayısı yüzde 16, talep ise yüzde 20 arttı.

YURTDIŞI YOLCU SAYISINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Bu arada dıştan dışa transfer rakamları (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında da yüzde 40\'lık bir artış yaşandı. Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

Türk Hava Yolları, 2017 yılının ilk 8 aylık döneminin değerlendirmesine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Ocak-Ağustos 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi şu şekilde gerçekleşti.



CİDDİ TALEP ARTIŞI

Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte ve yolcu sayısında sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 6,1\'lik bir artış yaşandı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puanlık artış ile yüzde 79 olurken, yurtdışı hat yolcu doluluğumuz 5 puana yakın bir artışla yüzde 78\'e yükselmiştir.