DHA İSTANBUL - THY BUGÜN 1545 SEFERLE ÇEYREK MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı öncesi Atatürk Havalimanı\'nda hafta içinden itibaren yolcu sayısında artış yaşanırken buna paralel olarak Türk Hava Yolları (THY) da sefer ve yolcu sayısını artırdı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bugün için Türk Hava Yolları\'nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, \"Bayram bereketi ile geldi. Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İniş yapan THY uçağı

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-Pasaport bankolarında bugün yaşanan yoğunluk

