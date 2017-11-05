DHA İSTANBUL - TGC, SABAHATTİN ÖNKİBAR'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Haber: İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda gazeteci yazar Sabahattin Önkibar\'a yapılan saldırıyı kınadı.TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: \"Türkiye\'de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller artıyor. Farklı düşüncelere olan tahammülsüzlük nedeniyle gazeteler, gazeteciler, kitapevleri ve yazarlar hedef haline getiriliyor. Son olarak üyemiz Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın ilk gününde 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin standında yeni kitabı Asena\'nın imza günü etkinliğinde saldırıya uğrayan üyemiz Sabahattin Önkibar\'a \'geçmiş olsun\' diyoruz. Bu saldırıyı kınıyor, sorumlularının en kısa sürede bulunmasını istiyoruz. Gazeteci ve yazarlara yönelik saldırılardaki \'cezasızlık\' uygulamasının bu olayda geçerli olmamasını bekliyoruz.\"