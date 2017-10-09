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DHA İSTANBUL - TEM'İ KAPATAN DRİFTÇİLER YAKALANDI

Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)  İstanbul'da TEM otoyolunu kapatarak araçlarıyla dakikalarca drift yaparak trafiğin kilitlenmesine neden olan 3 sürücü gözaltına alındı

09 Ekim 2017 19:08

Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA) 
İstanbul\'da TEM otoyolunu kapatarak araçlarıyla dakikalarca drift yaparak trafiğin kilitlenmesine neden olan 3 sürücü gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan sürücülere 396\'şar lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevk edilen sürücülere ikişer yıl hapis cezası verilebilecek.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR
İstanbul\'da dün yaşanan olayda Bayrampaşa, TEM Otoyolunda ilerleyen araçların önü, bir düğün konvoyu tarafından kesilmişti. Trafik akışı durdurtan sonra konvoyda bulunan 3 araç karayolu üzerinde dakikalarca drift yaparak sözde kutlama gerçekleştirmişlerdi. Trafiğin kilitlenmesine neden olayın ardından sürücüler düğün konvoyu ile birlikte olay yerinden ayrılmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada görüntülerden plakaları tespit edilen şüpheliler bugün gözaltına alındılar. Yakalanan sürücüler İ.D., M.E.T. ve M.T. haklarında işlem yapılmak üzere Gayrettepe\'de bulunan Sivil Trafik Ekipler Amirliğine getirildi.

396\'ŞAR LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücüler için her birine ayrı ayrı olmak üzere  Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, Karayolundaki araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi ile Plakanın farklı bir yere montaj yapmak suçlarından 396\'şar lira toplam 1188 lira para cezası kesildi.

2 YIL HAPİS CEZASI ALABİLECEKLER
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Türk Ceza Kanunun 1792 Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık ve bal varlığı açısından tehkileli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kocasinan Polis Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Araçları

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