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DHA İSTANBUL - TEM'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda hareket halindeki kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

18 Aralık 2017 08:22

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Başakşehir\'de TEM Otoyolu\'nda hareket halindeki kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, TEM otoyolu Bahçeşehir yol ayrımında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tem Otoyolunda ilerleyen Recep D. yönetimindeki 34 KF 4115 plakalı kamyonet yol kenarında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, 30-35 yaşlarında kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Recep D. ve yanındaki arkadaşı polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze araca konularak Yenibosna\'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri 
-Kamyonet aracı
-Sağlık ve Polis ekipleri
-Kamyonet sürücü gözaltına alınması (00.23)
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yerdeki ceset
-Görgü tanığıyla röp.
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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