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DHA İSTANBUL - TEM BAĞLANTI YOLUNDAKİ ZİNCİRLEME KAZADA RÖGAR KAPAĞI İDDİASI

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazaya açılan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü

09 Ekim 2018 14:58

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazaya açılan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü.
TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirleme kazada aralarında lüks bir aracında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kaza şans eseri maddi hasar ile atlatıldı.
Kaza karışan sürücülerden biri cep telefonuyla kayda girerek yoldaki açılar rögar kapağını çekti. Görüntüyü çeken sürücü,  açılan rögar kapağının üzerinden geçen aracın kontrolden çıkmasıyla kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Görüntü Dökümü:
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-Kazayla ilgili sürücünün çektiği görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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