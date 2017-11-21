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DHA İSTANBUL - TELEVİZYON BİNASI ÖNÜNDE KÜTAHYALI PROTESTOSU(1)

Ozan URAL / İstanbul DHA Şişli'deki bir televizyon kanalı önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti

21 Kasım 2017 02:44

Ozan URAL / İstanbul DHA
Şişli\'deki bir televizyon kanalı önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı\'yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.
İstanbul\'da yaşayan Boşnaklar\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya\'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı. Ellerinde bayraklar bulunan gruptakiler, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar attı.
Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken toplumsan müdahale aracı TOMA da hazır bekletildi. 
Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntüler
-Polis güvenlik eylemi

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