DHA İSTANBUL - TEL KOPTU BİR BÖLGEDE TRAMVAY SEFERLERİ  DURDU

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Beyazıt\'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durağı arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi.

Elektrik ekibinin telleri onarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin onarım çalışmaları