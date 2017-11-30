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DHA İSTANBUL - TAKSİM'DE KAZA 1 YARALI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda, önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

30 Kasım 2017 20:42

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda, önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücünün, acı içinde bağırdığı görüldü.
Kaza saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Taksim Mete Caddesi\'nde motosikleti ile ilerleyen Oğuz Çakır, iddiaya göre yaya olarak önüne çıkan bir kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Motosiklet üzerinde hakimiyetini kaybeden Çakır, savrularak yakklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredekiler, yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra, kaza yerine gelen sağlık ekipleri, acı içinde bağıran yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı gören kişi \"Kız karşıdan karşıya geçiyordu, bir anda motosikletin önüne çıktı. Motosikletli ona vurmamak için direksiyon kırdı toparlayamadı, düştü ve bayağı sürüklendi\" diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Oğuz Çakır tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü
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-Yerde yatan yaralı
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralı Oğuz Çakır\'ın acı içinde bağırması
-Çevrede toplananlar
-Çakır\'ın motosikleti
-Yaralının ambulansa alınması
-Röportajlar
-Genel ve detay görüntüler
 

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