DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI, ÜSKÜDAR, BEŞİKTAŞ VE YENİBOSNA'DAN YAĞMUR GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İhsan YALÇIN - Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor.

Batı ilçelerinden başlayan yağmur kentin tamamından etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.Şemsiye satıcılarıda yağmura yakalanların yardımına koştu. Üsküdar meydanda ekipler yağmura karşı önlemlerini alarak kanalizasyon ve rögar kapakları açıldı.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM MEYDANI

-Yağmurun başlaması

-Yağmur altında ilerleyenler

-ıslanmamak için saçak altına sığınanlar

ÜSKÜDAR

-Yağmurdan görüntü

-Şemsiyeleri yağmurdan korunmaya çalışnlardan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Şemsiye satıcılarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

BEŞİKTAŞ

-Bulutların görüntüsü

-Yağmur altında yürülenlerden görüntü

-Araçlardan detay

YENİBOSNA

-Yağmur altında ilerleyen araçlar

-Detaylar

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