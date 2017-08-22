T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI, ÜSKÜDAR, BEŞİKTAŞ VE YENİBOSNA'DAN YAĞMUR GÖRÜNTÜLERİ

  Haber-Kamera: Özgür EREN - İhsan YALÇIN -  Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - İSTANBUL-DHA İstanbul'da yağmur etkili oluyor

22 Ağustos 2017 15:20

 

Haber-Kamera: Özgür EREN - İhsan YALÇIN -  Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - İSTANBUL-DHA
İstanbul\'da yağmur etkili oluyor. 
Batı ilçelerinden başlayan yağmur kentin tamamından etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.Şemsiye satıcılarıda yağmura yakalanların yardımına koştu. Üsküdar meydanda ekipler yağmura karşı önlemlerini alarak kanalizasyon ve rögar kapakları açıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------
TAKSİM MEYDANI
-Yağmurun başlaması
-Yağmur altında ilerleyenler
-ıslanmamak için saçak altına sığınanlar

ÜSKÜDAR
-Yağmurdan görüntü
-Şemsiyeleri yağmurdan korunmaya çalışnlardan görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Şemsiye satıcılarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

BEŞİKTAŞ
-Bulutların görüntüsü
-Yağmur altında yürülenlerden görüntü
-Araçlardan detay

YENİBOSNA
-Yağmur altında ilerleyen araçlar
-Detaylar

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENYALÇINErsan SANYağmuraRüzgarGörüntü Dökümü TAKSİM MEYDANI YağmurunFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24