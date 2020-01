DHA İSTANBUL - TAKSİCİLERDEN UBER'E KARŞI ORTAK MÜCADELE KARARI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Taksi Dernek ve Kooperatifleri akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber\'e karşı ortak mücadele ve hareket etmek için bir toplantı düzenledi. Havalimanları Kooperatifleri Üst Birliği öncülüğünde Yeşilköy\'de bir otelde düzenlenen toplantıya; Sabiha Gökçen Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP), Atatürk Havalimanı 34 No\'lu Taksiciler Kooperatifi, Esenboğa Havaalanı Kooperatifi, İzmir Havalimanı Taksici Kooperatifleri, Bodrum/Dalaman Havalimanları, Antalya Havalimanı, İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ve taksiciler katıldı.

\"50 YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLUP, GİDECEK\"

Toplantıda bir araya gelen dernek ve kooperatif üyeleri Uber\'e karşı ortak mücadele ve hareket etmek karar alırken, Uber sistemiyle haklarının gasp edildiğine değinen İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahrettin Can, \"Biz ülkemizde paralel polis, paralel savcı duymuştuk ama paralel taksicilik olacağı aklımıza gelmemişti. Bunlar tıpkı FETÖ örgütü gibi. Onların sistemlerine benzer sistemi var. O sistem sayesinde yönlendirme yapıyorlar. Piyasada gördüğünüz siyah arabaların yüzde 90\'ı alenen taksicilik yapıyor. Bizim hükümetten, devletten isteğimiz, bunların iletişiminin kesilmesi. Bunların web siteleri kapatılırsa, ağır ceza-i müeyyideler uygulanırsa bunlar bu işten vazgeçer. Yoksa bizim 50 yıllık emeğimiz heba olup, gidecek\" diye konuştu.



\"ÜLKEMİZE BİR KURUŞ FAYDALARI YOK\"

Dernek Başkanı Can konuşmasına yetkililere seslenerek, şöyle devam etti:

Bizim devletten isteğimiz, bu Uber denilen, okyanus ötesinden gelip, ekmeğimizi çalan paralel taksicileri durdurun. Biz İstanbul Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Bilişim ve Teknoloji Bakanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk ama bunların Türkiye\'de muhatapları olmadığı için herhangi bir ceza-i müeyyide uygulanamadı. Hollanda üzerinde paraları gidip, geliyor. Ülkemize bir kuruş faydaları yok. Ne vergileri ne algıları var. Bunların sistemlerinin bir an önce kapatılmalarını istiyoruz.\"

