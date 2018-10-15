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DHA İSTANBUL - SUUDİ HEYET İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

15 Ekim 2018 18:22

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden ayrıldı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi. Heyet saat 15.15 sıralarında emniyetten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Heyetin ayrılması
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