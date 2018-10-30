DHA İSTANBUL - SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞKONSOLOSLUĞA GELDİ (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geldi.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gitti.

Suud Muceb burada yaklaşık 1 saat kaldı. Savcı Suud Muceb daha sonra Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geçti.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Suud Muceb\'in konvoyunun konsolosluğa gelişi

-Heyetin içeriye girişi

