DHA İSTANBUL - SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİREN ÇETEYE 2. DALGA OPERASYONU; 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Suriyeli çocukları dilendiren çeteye düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 22 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" ve “insan ticareti\" suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında yasadışı yollarla Türkiye getirilen ve Türkiye\'de bulunan Suriyeli çocukları dilendiren çeteye ikinci dalga operasyon düzenledi. Çeşitli adreslerde yapılan iki operasyonda çocukları aylık bin lira karşılığında çalıştıran 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 25 Suriyeli çocuk da kurtarıldı. Operasyonda 41 bin 404 madeni para ile 201 Avro ve 427 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 22\'si tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyondan görüntüler

- Özel harekatçıların evlere girmesi

- Yapılan aramalar

- Bulunan paralar

- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- Detaylar



