DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Sultangazi\'de 4 gün önce C.D. adlı bir kişinin boğularak öldürüldükten sonra evinin kundaklanması olayı ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde C.D. adlı bir kişi boğularak öldürüldükten sonra evi kundaklandığı, olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili V.Ç., N.Ç. ve A.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Yapılan araştırmada, öldürülen C.D.\'nin, şüpheli V.Ç\'nin eşi ile ilişkisinin olduğu, bu nedenle aralarında husumetin oluştuğu belirlendiği belirtildi.

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları