DHA İSTANBUL - SULTANAHMETTE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BACAĞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Sultanahmet\'te ailesi ile birlikte bankta oturan 10 yaşındaki Ahmet Kerem Durmaz\'ın bacağına yorgun mermi isabet etti. Nereden geldiği belli olmayan mermi ile yaralanan çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay 19.20 sıralarında Harem Sultan Hamamı önünde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Ahmet Kerem Durmaz bir hafta önce ailesi ile birlikte Hollanda\'dan İstanbul\'a geldi. Akşam 19.20 sıralarında Sultanahmet\'e gezmeye giden aile Harem Sultan Hamamı önünde bir bankta mola verdi. Bir süre sonra küçük çocuk bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören aile üyeleri Ahmet\'i durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun fotoğrafı

-Hastaneden görüntüler

