DHA İSTANBUL - SÜLEYMANOĞLU İÇİN AVCILAR'DA TAZİYE VE HELVA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL\'da 50 yaşında vefat eden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Avcılar\'da taziye programı düzenlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi\'nde Süleymanoğlu ailesi ve sevenleri ile birlikte taziye kabulü ve programı yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı taziyeye eski milli halterci Halil Mutlu, Halter Federasyonu yöneticileri, Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da katıldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türk Milleti ve Türk sporunun yeri doldurulamayacak büyük bir ismi yitirmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Halter Federasyonu eski Başkanı Hasan Akkuş, arkadaşı Metin Bozkurt, Avcılar Rumeli Balkan Kadınları Derneği Başkanı Gülten Yarbasan da, Naim Süleymanoğlu\'nu anlattı. Programda daha sonra büyük bölümü yıllar önce Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye göç ederek Türk vatandaşlığına geçen konuklara etli pilav ve helva dağıtıldı. Avcılar\'daki anma ve taziye programını iki Bulgar televizyon kanalı da görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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Anma programından görüntüler

Belgesel gösterimi

Helva ve yemek yiyenlerden görüntüler

Konuşmalardan görüntüler

