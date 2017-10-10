DHA İSTANBUL - SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU… 

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Galatasaraylı futbolcu Gomis\'e \"maymun\" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan\'a istenen ceza belli oldu. Hepcan hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" ve “Hakaret içeren tezahüratta bulunma\" suçlarından iddianame düzenleyen savcılık, şüphelinin 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı Tweette “maymun\" benzetmesi yaptığı iddiasıyla sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından düzenlenen iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü şikayetçi olarak yer alırken; futbolcu Gomis ise “mağdur\" sıfatıyla yer aldı.

ALENEN AŞAĞILADIĞI…

Savcılık, şüpheli Hakan Hepcan\'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de niteliğinde mağdurun şahsına dair olduğunu vurguladı. İddianamede, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla oluşu, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği ifade edildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, Hakan Hepcan hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin “Hakaret içeren tezahüratta bulunma\" suçundan ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi.



ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılık, kendisinin bulunduğu ortamda olayın gerçekleşmemesi ve mağdurun yoğun iş temposu nedeniyle ifadesini almaya gerek görmedi. Şüpheli Hakan Hepcan, iddianame kabul edilirse asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ADLİ KONTRAL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hakan Hepcan attığı tweet sonrasında Galatasaray\'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme ise Hepcan\'ı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.



