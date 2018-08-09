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DHA İSTANBUL - SON 24 SAATTE KARADENİZ'DE FELAKETE NEDEN OLAN YAĞIŞ MİKTARI

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA Karadeniz'de sel felaketine neden olan yağış son 24 saatte en fazla Bafra'da etkili oldu

09 Ağustos 2018 12:46

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
Karadeniz\'de sel felaketine neden olan yağış son 24 saatte en fazla Bafra\'da etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden edilen bilgiye göre 24 saat içinde Samsun Bafra\'da metrekareye 122.7 kilogram yağış düştü. Köprülerin yıkıldığı, ev ve işyerlerinin su altında kaldığı Ordu\'da ise en fazla yağışı metrekareye 83.2 kilogram ile Çaybaşı aldı. Ünye\'de metrekareye 55.2 kilogram, Fatsa\'da ise metrekareye 51 kilogram yağış düştü. Ordu\'da yağış rekoru 1975 yılına ait. 13 Haziran 1975\'te kentte metrekareye 171.3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bölgenin rekoru ise Zonguldak\'ta. Zonguldak\'ta 1 Ağustos 1955\'te metrekareye 431.5 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.
 

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