DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE 17 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Şişli iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Kuştepe bulunan 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İçeride mahsur kalan bir kadın pencereden bağırarak yardım istedi. Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu.İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Mahsur kalan kadının görüntüsü

-Kızının sinir krizi geçirmesi

-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması

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