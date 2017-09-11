DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI (2)

* CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,

\"Cezaevinde olan demokrasidir. Türkiye\'nin itibarıdır, Türkiye\'nin şerefidir. Bu ayıbın bu gün biteceği konusunda umut var\"

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.Cumhuriyet Gazetesi davası Silivri\'de görülüyor

Davanın 2. duruşmasını takip etmek ve yargılanan gazetecilerle destek için milletvekilleri ve gazeteciler Silivri\'ye geldi.

Dışarıdaki Gazeteciler ve Cumhuriyet Davası Koordinasyonu\'nun çağrısıyla Silivri\'ye gelen gazetecilerin duruşa salonu önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına ise izin verilmedi. Engelleme nedeniyle gazeteciler adına basın açıklamasını CHP milletvekili Barış Yarkadaş yaptı. Yarkadaş, \"Tutuklu arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmuş bir şekilde alıp dönmeyi istiyoruz. Bütün tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz\" dedi.

\"CEZAEVİNDE OLAN DEMOKRASİDİR\"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, \"Hükümete ve yargıya seslenmek isterim. Bu millet demokrasiyi benimsemiş içselleştirmiş, özümsemiş bir millettir. Bu millet her hal ve şartta demokrasiye sahip çıkmayı başaracaktır. Demokrasi adaletsiz olmaz, demokrasi hukuksuz olmaz. Demokrasi özgür basın olmadan olmaz. Bir yere adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamı olmaz. Bir ülkede 160 gazeteci gerçekleri yazdıklarından dolayı, gazetecilik mesleğini ifa ettiklerinden dolayı, yasal iktidara eleştirel yaklaştıklarından dolayı, siyasi iktidarın kendisine bir tehdit görmesinden dolayı özgürlüklerinden mahrumlarsa, cezaevlerindeyse, cezaevinde olan bu arkadaşlar değildir. Cezaevinde olan demokrasidir. Türkiye\'nin itibarıdır, Türkiye\'nin şerefidir. Bu ayıbın bu gün biteceği konusunda umut var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Duruşma salonu önünden detay

- Kalabalıktan detay

- Barış Yarkadaş\'ın basın acıklaması

- Engin Altay açıklaması

- Genel ve detaylar

11.09.2017 - 10.41 Haber Kodu : 170911022_

