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DHA İSTANBUL - ŞİLE'DE BATAN GEMİDEN ÇIKARILAN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

-3 mürettebat otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bursa, Eskişehir ve Rize'de toprağa verilecek

08 Kasım 2017 02:09

-3 mürettebat otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bursa, Eskişehir ve Rize\'de toprağa verilecek. 

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Şile açıklarında batan geminin enkazından çıkarılan 3 mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.
Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin enkazına ulaşıldıktan sonra başlatılan arama çalışmaları kapsamında bugün öğleden sonra 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan gemi mürettebatından Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır\'ın cenazeleri otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. 
Öte yandan, cenaze yakınları da kurum önüne geldi. Otopsi işlemlerinin ardından Mert İlkmen\'in Bursa İnegöl, Nedim Alicem\'in Eskişehir, Mahir Sanayır\'ın Rize\'de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeleri taşıyan aracın kuruma girişi
-Cenaze yakınlarının kapı önünde beklemesi
-Detaylar
 
 

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