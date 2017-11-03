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DHA İSTANBUL - ŞİLE'DE BATAN GEMİ MÜRETTEBATI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA Şile açıklarında batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti

03 Kasım 2017 02:06

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına ara verdi.
Şile bölgesindeki kıyılarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin denizden ve karadan arama-kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışmalardan fotoğraflar
-Şile limanı
-Ufukta görülen gemilerin arama çalışmaları
-Limanda bekleyen aileler

02.11.2017 - 15.47 Haber Kodu : 171102142
02.11.2017 - 13.45 Haber Kodu : 171102094
02.11.2017 - 12.25 Haber Kodu : 171102063


 

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