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DHA İSTANBUL -  ŞİLE'DE BATAN GEMİ: KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışm

08 Kasım 2017 21:13

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de sürdü.
Ekipler, sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarını 7 mil açıkta sürdürdü. Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor. Yetkiler, aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Havanın kararmasıyla birlikte saat 18.00 itibariyle çalışmalara ara verildi. Sabah saatlerinde başlatılacak çalışmalarında, yapılacak dalışlarla geminin 4\'üncü katında arama yapılacağı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Arama çalışmaları
-Aileler
-Aileleri ziyaret eden yetkililer
-Genel ve detaylar

08.11.2017 - Haber Kodu : 171108143

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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