T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - ŞİLE'DE BATAN GEMİ: BULUNAN 3 KİŞİNİN CENAZELERİ ÇIKARILDI(2)

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA Şile'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda bulunan 3 kişinin cesedi çıkarıldı

07 Kasım 2017 23:16

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA
Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda bulunan 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Cenazeler, Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.
Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan çalışmalarda, sabah saatlerinde ikinci kaptan Cüneyd Yedican\'ın ardından öğleden sonra 3 kişinin daha cesedi bulundu. Daha önce ise 3 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bulunan 3 ceset, Sahil Güvenlik Kuvvetleri\'ne bağlı botla sahile getirilerek Şile dolgu alanına çıkarıldı. Cenaze aracına konulan 3 kişinin cenazesi,  önce Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yakınları tarafından teşhis edilen mürettebatın; Mert İlkmen, Nedim Ali Cem, Mahir Sanayır oldukları belirlendi. Cenazeler teşhisin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü;:
-------------------
- Cenazelerin tekneden sahile çıkarılması
- Cenazelerin araca konulması


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Nurcan KIRCALIDHA ŞileCenazeler Adli Tıp MorguCüneyd YedicanDahaBöyleceKİMLİKLERİ BELLİ OLDU BulunanSahil Güvenlik KuvvetleriCenazeDevlet HastanesiBuradaMertNedim Ali Cem Mahir SanayırCenazelerAdli Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24