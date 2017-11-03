DHA İSTANBUL - ŞİLE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDEN ÇIKARILAN 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinde bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinde cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cenazeleri saat 17.00 sıralarında otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracıyla getirilen baba ve oğlunun cenazelerini burada yakınları karşıladı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Adli Tıp Kurumu önünden detay görüntü

-Cenaze aracının gelişinden görüntü

-Ölen baba ile oğulun yakınlarından detaylar

-Genel görüntüler





