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DHA İSTANBUL - (silahlı kişinin görüntüsüyle) KAĞITHANE'DE AVM'DEKİ SİLAHLI KİŞİ İKNA EDİLDİ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA Kağıthane'de bulunan bir AVM'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi

19 Eylül 2018 15:32

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM  - Taner YENER - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bulunan bir AVM\'deki silahlı kişi polis tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre AVM\'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM\'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM\'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM\'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.

 

Görüntü Dökümü;

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-AVM önündeki polisler

-özel harekat polisleri

-Silahlı kişinin görüntüsü (mavi yelekli)

 

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