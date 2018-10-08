DHA İSTANBUL - SİGARA İSTEME BAHANESİYLE SÜRÜCÜLERİN TELEFONLARINI ÇALIYORDU  

Haber: Çağatay KENARLI/ISTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda trafiğin yavaşladığı sırada sigara isteme bahanesiyle yanlarına yaklaştığı sürücülerin cep telefonlarını çalarak kaçan şüpheli yakalandı.

Gelen şikayetler üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 12 Eylül’de M.B.A.’nın, 15 Eylül’de ise V.A.’nın cep telefonlarının aynı yöntemle çalındığını belirleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobillerden cep telefonlarını çalan şüphelinin 25 yaşındaki O.K. olduğunu belirledi.Polis ekipleri 5 Ekim’de düzenlediği operasyonla O.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. O.K.’nın yapılan detaylı sorgulamasında ‘Yoklama kaçağı’ olarak arandığı belirlenerek, , ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit ve Kapkaç’ suçlarından suç kayıtlarının da olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. O.K.’nın trafikte yavaşlayan araçlara yaklaşması, telefonu çalması ve kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından hırsızlık

-Şüphelinin adliyeye sevki

