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DHA İSTANBUL - ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL İÇİN HELALLİK ALINDI

DHA İSTANBUL - ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL İÇİN HELALLİK ALINDI *Anne Güler ,  "Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar"  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA  Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbr

04 Eylül 2017 15:59

DHA İSTANBUL - ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL İÇİN HELALLİK ALINDI

*Anne Güler , 

\"Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\" 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA 
Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) Türk bayrağına sarılı tabutu baba evine getirildi.  Çatalca Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Anne Aysel Gürel, baba Kani Gürel ve abla Duygu Şeker tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Güler, “Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\" diyerek gözyaşı döktü. Annenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.
  
Görüntü Dökümü:
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- Anne Güler\'in ağlaması (siyah başörtülü)
- Baba Güler\'in tabuta sarılması
- Annenin sözleri (03.06)
- Ablanın görüntüsü
- Helallik alınması
- Genel ve detaylar 


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