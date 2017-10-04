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DHA İSTANBUL - SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERE YARDIMLA SUÇLANAN 2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makam odasında rehin alarak katleden iki teröriste yardım ettikleri iddia edilen iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

04 Ekim 2017 19:47

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ı makam odasında rehin alarak katleden iki teröriste yardım ettikleri iddia edilen iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın makamında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol\'a silah temin eden M.K ile C.Ö isimli şüpheliler adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgulanan şüphelilerden M.K\'nin, \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme\", \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından; iki teröristi olay öncesi evinde barındırdığı hususu halen araştırılan, ancak muhtelif tarihlerde örgüt mensuplarını evinde barındırmakla suçlanan şüpheli C.Ö\'nün ise \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. 

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