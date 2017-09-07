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DHA İSTANBUL - SAVCININ OĞLU, KIZ ARKADAŞININ YANINDA SANDALYELERLE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ 

  * Savcılık, savcının oğlunu da, "dik bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kız arkadaşının yanında darp edenleri de serbest bırakılmasını kararlaştırdı

07 Eylül 2017 16:11

 

* Savcılık, savcının oğlunu da, \"dik bakma\" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kız arkadaşının yanında darp edenleri de serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Soruşturma sürüyor. 

Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI, İstanbulDHA 
Ataköy\'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı A.G.\'nin 20 yaşındaki oğlu G.S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN AYRINTILARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Tarafları ve tanıkların anlatımına göre olay şöyle gelişti.  G.S.G, dün akşam kız arkadaşıyla Ataköy\'de bulunan bir parkta oturduğu sırada, hemen yan kafede bulunan bir kişi ile aralarında \'dik bakma\' meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmaya kafe çalışanları da dahil oldu. G.S.G. kafe çalışanları tarafından darp edildi. Çalışanlar bu sırada sandalyelerle de vurdular. Bunun üzerine G.S.G kaldıkları lojmana gitti. G.S.G.  7. kattaki evin balkonundan parka doğru rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi saçma isabetiyle yaralandı. Olay yerine de polis ve savcı geldi. Savcı eşliğinde evde arama yapan polisler, kuru sıkı tabancaya ve dolu av fişeğine el koydu. G.S.G\'nin kullandığı belirtilen pompalı tüfek evde bulunamadı. Parkta yapılan incelemede de boş av fişeği bulundu. Şüpheli G.S.G. polisteki ifadesinde  kuru sıkıyla ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi. 

4 KAFE ÇALIŞANI DA SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli G.S.G. dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetci Bakırköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan G.S.G.\'yi darp ettiği belirtilen ve gözaltına alınan  4 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili soruşturması  devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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Lojman önüde polisin aldığı tedbir 


 

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