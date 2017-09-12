DHA İSTANBUL - SAVCI, HAFRİYAT KAMYONU FACİASINDA ŞOFÖRÜN 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ. 

* Babaane ve elindeki 2 torununa çarpıp 1\'inin ölümüne yol açan kamyon şoförü 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Özden ATİK, İstanbulDHA

Sarıyer\'de Erdal Yavuz idaresindeki hafriyat kamyonunun karşıdan karşıya geçmekten olan babaanne ve elinden tuttuğu torunlarına çarparak 5 yaşındaki Yaren\'in ölümü ve babaanne Hatice Aluç\'un yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, harfiyat şoförü Erdal Yavuz\'un 15 yıla kadar hapsini isterken, babaanne Hatice Aluç hakkında ise ceza verilmemesini talep etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, harfiyat kamyonunun şoförü sanık Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri olan sanıklar Sandy Yahni, Mehmet Sami Erdoğan katıldı.

\"OLASI KASITLA ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN\"

Şikayetçi Aluç ailesinin avukatı Nebi Kızılkaya, sanık Erdal Yavuz hakkında şikayetlerinin devam ettiğini, diğer sanıklar hakkında ise takdiri mahkemeye bıraktıklarını belirterek “Söz konusu yer cadde diye geçmesine rağmen esasen mahalle arası bir sokaktır. Yayaların yoğun olarak karşıdan karşıya geçtiği bir yerdir. Sanık Erdal Yavuz savunmasında büyük hafriyat aracının kör noktalarının olduğunu dile getirmiştir. Yayaların yoğun bir şekilde söz konusu yeri kulladığı bir ortamda sanığın kör noktaları olan büyük bir araçla orada bulunması halinde kazanın olabileceğini ön görmesi gerektiği, dolayısıyla olayımızda olası kast şartlarının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Biz sanık Erdal Yavuz\'un olası kast ile adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı İsmail Arslan, Sanık Erdal Yavuz\'un suç tarihinde sevk ve idaresindeki hafriyat kamyonu ile Adnan Kahveci Caddesi\'ni takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş yaptığı sırada aracının yan kısımlarıyla karşıdan karşıya geçmekte olan müşteki-sanık Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunu Yaren Ebrar ile Yusuf Emin\'e çarptığını belirtti. Savcı, kaza sonucu Yaren Ebrar\'ın olay yerinden hayatını kaybettiği, müşteki-sanık Hatice Aluç\'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını ifade ederek bilirkişi raporlarında olayın meydana gelmesinde sanıklar Erdal Yavuz ve Hatice Aluç\'un kusurlu olduklarının belirtildiğini söyledi. Cadde üzerinde park eden sanıklar Sami Erdoğan, Sandy Yahni ve Abdullah Derya hakkında alınan bilirkişi raporunda sanıkların olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığının belirtildiğini ifade eden savcı, bu sanıkların üzerlerine atılı taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. Hafriyat kamyonu şoförü sanık Erdal Yavuz\'un \"Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

BABAANNE HAKKINDA CEZA VERİLMEMESİ TALEP EDİLDİ

Savcı, müşteki-sanık Hatice Aluç hakkında ise yaşanılan kazanın, bir ceza hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açtığı gerekçesiyle belirterek ceza verilmemesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2016\'da günü, saat 11.50\'da sanık Erdal Yavuz\'un harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesini takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç\'a çarptığı anlatılıyor. Yaren\'in çarpma sonucu olay yerinde öldüğü, Hatice Aluç\'un ise vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, Yusuf\'un ise yara almadan kurtulduğu belirtiliyor. Bilirkişi raporunda, trafik kurallarını ihlal eden şoför Erdal Yavuz ve babaanne Hatice Aluç\'un kusurlu bulunduğu anlatılan iddianamede, kamyonun cadde girişinde park eden araçlar nedeniyle zorlandığı, iki manevrayla giriş yaptığı, araçlara çarpmamak için aracını kontrol ettiği sırada kamyonun önüne fırlayan yayaları görmeyerek kazaya sebebiyet verdiği, bu nedenle park eden araçların da kusurlu olduğunun tespit edildiği de yer alıyor. \"Müşteki-sanık\" babaanne Hatice Aluç\'un \"Taksirle birinin ölümüne neden olmak\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken; kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni\'nin ise \"Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Görüntü Dökümü (arşiv)

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Güvenlik kamerasından kaza anı.

Olayın yaşandığı yer, polisin incelemesi