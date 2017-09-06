DHA İSTANBUL - SARI FIRTINA'DAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

İSTANBUL DHA

Kadıköy Moda Parkı\'ndaki halı sahada futbol tutkunu minikler, günün her saatinde top koşturuyor. Bayramın üçüncü günü akşamı halı sahada top oynayan çocuklar, hoş bir sürprizle karşılaştı. Bir zamanlar yeşil sahaların \'Sarı Fırtına\' lakaplı efsane futbolcusu olan Metin Tekin, futbol oynayan çocukları görünce soluğu sahada aldı. Hemen tek kale maç organizasyonu yapıldı, çocuklar Metin Tekin\'in ayağından topu almak için çaba harcadı. Tek kale maçta çocuklar karşısında zor anlar yaşasa da maçı bitiren gol Metin Tekin\'in ayağından geldi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Halı sahada Metin Tekin\'in çocuklarla top oynaması

