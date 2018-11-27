DHA İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILIYOR

Haber-Kamera: Yılmlaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak\'ta sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında olay yerine vinç ve TIR\'lar getirildi.

Ankara\'dan gelen kaza kırımı ekibi çalışma yaparken olay yerinden geniş güvenlik önlemi alındı.

İncelemelerinin ardından enkazın kaldırılmasına başlandı

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Ekiplerin çalışması

-Enkazın kaldırılması

Detaylar

DHA FEED