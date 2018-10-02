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DHA İSTANBUL - SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

"Şu an kritik süreci devam etmekte"   Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Bahçelievler'de saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr

02 Ekim 2018 20:36

\"Şu an kritik süreci devam etmekte\"

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü açıklama yaptı. Hastanedeki diğer doktorlarla birlikte kamera karşısına geçen Cücü, \"Son derece üzgünüz . Bu hain saldırıyı kınıyoruz\" dedi.

Saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman\'ın durumunun kritik olduğunu belirten Cücü, \"Tedavisi devam ediyor. Şu an kritik süreci devam etmekte. Kritik durumu atlatması için umutla beklemekteyiz\" diye konuştu.

 

Görüntü Dökümü:

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-Cücü\'nün açıklaması

-Detaylar

 

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