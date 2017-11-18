DHA İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UZUN UÇUŞ MÜJDESİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kapasite arttırma çalışmaları kapsamında ikinci pistin 2018 yılında faaliyete geçeceğini ve yeni terminal inşaatına başlayacaklarını belirten CEO Ersel Göral, “En büyük hayalim buradan Kuzey Amerika ve uzak doğu uçuşların yapılmasını sağlamak. Bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz\" müjdesini verdi.

Haber: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO\'su Ersel Göral, gazetecilerle bir araya gelerek 2018 yılı hedefleri ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Göral, ikinci pistin tamamlanmasıyla hava trafik kapasitesinin çok rahatlatacağını ve yeni havalimanına gitmek istemeyen yolcu ve havayolu şirketlerinin kendilerini tercih edeceklerini söyledi.

\"FİRMALAR VAR GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR\"

Sabiha Gökçen\'den gerçekleştirilmesi planlanan uzun uçuşlar için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ersel Göral,\"Sabiha Gökçen\'den uzun uçuş benim de hayalim. Çok yakında diyebilirim. Bir çok görüşmemiz var. Direkt olmasa da Avrupa\'da birkaç nokta üzerinden bağlantılı Kuzey Amerika uçuşları yakın gerçekleştirilebilir. Bu sadece bizim söylemimiz değil bunun için çok niyetli yabancı havayolu da var. Ama anlaşma olmadan el sıkışmadan isim zikretmek olmaz. Benim de çok istediğim okyanus ötesi uçuşların Sabiha Gökçen\'den gerçekleşmesi. Bunun gerçekleşmesi için ikinci pist önemli bir durum. İkinci pistin gelişi kapasite sorunlarını ortadan kaldıracak ve geniş gövdelere daha fazla imkan tanıyacak. Sadece Kuzey Amerika değil bu öngörümüz arasında uzak doğu da var. Oradan da bir potansiyel söz konusu\" dedi.

\"ŞEHİR HAVALİMANI OLACAĞIZ\"

Havalimanında yapılan ikinci pist yapımı çalışmaları hakkında bilgi veren CEO Ersel Göral yaptığı açıklamada, “Kısmetse 2018 yılı sonunda tamamlanacak. 2018 yılı sonunda ikinci pist inşaat tamamlanıp devreye konulduğunda Sabiha Gökçen iki piste sahip bir havalimanı olmayacak. Çünkü mevcut pist bakıma alınacak. Mevcut pistin bakımı da 4-5 ay gibi bir süre alacak. 2019 yaz sezonu öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı iki bağımsız piste sahip bir havalimanı konumuna gelecek. Üçüncü havalimanı açılışı da aslında aynı zamana geliyor. Bunun bize faydası biz artık bir şehir havalimanı olacağız. İstanbul Yeni havalimanı coğrafi konumu itibariyle bazı yolcular bazı havayolları tarafından tercih edilmeyebilir. Atatürk Havalimanı kapatılacağı için Sabiha Gökçen\'i tercih edecekler\" diye konuştu.

\"HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 20 ARTACAK\"

İkinci pistin Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafiğini rahatlatacağını belirten Ersel Göral, \"Havalimanımızda son yıllarda artan trafik nedeniyle kapasite sorunları yaşıyoruz. 2016-2017 yıllarında slot koordinasyon daha iyi seviyelere getirildi ama öncesinde bir takım kısıtlar vardı. İkinci pistin gelişiyle hava trafik kapasitesi iki katına çıkacağı için bu kapasite sorunları ortadan kalkacak. İkinci pistin gelişi, kapasite sorunlarının ortadan kalkışı, bizim şehir havalimanı olmamız nedeniyle tercih sebebi olmamız bize artı bir trafik getirecektir. Benim fikrim biz 2019 yılında trafiği en az bugüne kıyasla yüzde 20 arttırmış oluruz\" dedi.

\"EMİRATES YAZ AYINDA UÇUŞLARA BAŞLAYACAK\"

Üçüncü havalimanının tamamlanmasının Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın uçuş trafiğini azaltmayacağını söyleyen CEO Ersal Göral, “Şu an Katar Airways hem bizden hem de Atatürk Havalimanı\'ndan uçuyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yaz ayında Emirates\'de bizden uçmaya başlayacak. Mutlaka üçüncü havalimanı ile birlikte bizden uçmak isteyen havayolu şirketlerde olacaktır. Türk Hava Yolları gelişmeye yeni havalimanında olduğu gibi bizde de devam edecektir. Sabiha Gökçen\'ndeki hava trafiği azalmayacak artamaya devam edecek\" şeklinde konuştu.

\"İKİ YENİ TERMİNAL PROJESİ\"

İkinci pistin tamamlanmasının ve faaliyete geçmesinin ardından terminal işletmecisi olarak kapasite artışına gideceklerinin altını çizen Göral konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu an tek pistte saatte 40 uçak kapasitemiz ikinci pistin gelişimiyle birlikte 80\'lere ulaşacak. Bizim de terminal işletmecisi olarak buna paralel teknik kapasite artışlarını ön görmemiz gerekiyor. Hali hazırda iç hatlar terminalini 25 bin metrekare büyütüyoruz. Oraya 4 köprü ilave ediyoruz. Nasipse Haziran 2018 yılında devreye girecek. İnşaat bugün itibariyle yüzde 25\'lerde. Bununla birlikte mevcuttaki 33 milyon yolcu kapasitemizi önümüzdeki yıl 41 milyona çıkaracağız. Bu artış çift haneli büyüme devam ederse kısa vadede 41 milyon yolcu kapasiteli terminal bize yetmeyecek. Buna yönelikte savunma sanayi müsteşarlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu an kullanımda olmayan eski terminali yıkıp yerine yeni terminal yapma düşüncemiz devam ediyor. Muhtemelen henüz net değil ama o eski terminali yıkarak oraya yapacağımız yeni terminali iç hatlar yolcuları için kullanacağız, mevcuttaki terminali ise dış hatlar terminali olarak kullanacağız. Yani Sabiha Gökçen\'de iki terminal planlamamız var. Bizim planlarımız yaklaşık 70-80 bin metrekarelik bir terminal binası olacak ve yılda 25 ile 30 milyon yolcuya hizmet verecek.\"

\"METRO HATTIYLA YOLCULAR HAVALİMANI\'NA GELECEK\"

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı tercih eden yolculara kolay ulaşımı sağlayacak unsurları da geliştirmek gerektiğinin altını çizen Göral konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu an büyükşehir belediyesinin metro projesi devam ediyor. 2018 sonunda bu da devreye girecek. Hali hazırda devrede olan Kadıköy Metro hattına Kartal-Pendik bağlantısı yapıldıktan sonra Sabiha Gökçen bağlantısı da eklenecek. Hem Kadıköy\'e direkt hem de Marmaray hattıyla Taksim\'e bağlantısı olan bir havalimanı olacak. Bu bizim için çok önemli. Metro inşaatının ikinci fazında ise, bu tahminen 2022\'leri bulacak, kuzeyden de Üsküdar-Dudullu-Çekmeköy hattıyla kuzeyden ayrı bir bağlantımız olacak. Atatürk Havalimanı\'ndaki metro sisteminin aynısı bizde de olacak. Biz artık bir şehir havalimanı olacağız ve bize ulaşım daha kolay olacak.\"



\"ŞİRKETİN BİR PAZAR DEĞERİ ORTAYA ÇIKACAK\"

Göral, bir basın mensubun havalimanına yeni bir ortak alınabileceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, İSG olarak yüzde 100 Malaysia Airports Holdings Berhad iştiraki olduklarını söyleyerek şunları ifade etti:

“Bizim satış düşüncemiz maksimum yüzde 40\'a kadar. Yani Malaysia Airports hakim hisselerine muhakkak sahip olacak. Malaysia Airports\'un Sabiha Gökçen\'den çıkmak ya da hissenin ana bölümünü, paydasını devretmek gibi bir düşüncesi asla yok. Biz mutlaka hakim hisseye sahip olacağız. Neden Malaysia Airports böyle bir düşünce içerisinde? Kendisine aslında stratejik bir partner arıyor. Stratejik bir partner aramaktan kastım şu: Birincisi Sabiha Gökçen gelişimine hakikaten deneyimiyle, bilgisiyle ya da network ile katkı sağlayacak bir ortak bulma düşüncesi ya da hem bizim İSG olarak hem de ana grubumuzun stratejik hedeflerinden birisi olan uluslararası genişleme imkan ve ihtimallerine fayda sağlaması için. Şu anda halihazırda devam eden ve yabancı bir danışman tarafından yürütülen bir değerlendirme çalışmalarımız var. Bunun sonunda şirketin bir pazar değeri ortaya çıkacak.\"

