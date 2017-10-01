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DHA İSTANBUL - RUSYA'DA AÇLIK GREVİNDEKİ AKTİVİSTE İSTANBUL'DA DESTEK EYLEMİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda toplanan bir grup, Rusya'da açlık grevi yapan Çerkes aktivist Ruslan Gvaşe'ya destek eylemi yaptı

01 Ekim 2017 21:29

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda toplanan bir grup, Rusya\'da açlık grevi yapan Çerkes aktivist Ruslan Gvaşe\'ya destek eylemi yaptı.
Çerkes Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Rusya Federasyonu\'na bağlı Golovinka yerleşim biriminde yaptığı bir konuşma nedeniyle önce hapse atılan daha sonra para cezasına çarptırılan Çerkes aktivist Ruslan Gvaşe\'ye destek vermek için eylem yaptı. Galatasaray Meydanı\'nda bir araya gelen grup üyeleri, Türk ve Çerkes bayrakları taşıdı. \"Hepimiz Ruslan Gveşa\'yız\" yazılı pankart açan eylemciler 21 gündür açlık grevi yapan Ruslan Gvaşe\'ya destek verdi. Grup, \"Ruslan Gvaşe yalnız değildir\" şeklinde Türkçe ve Çerkesce slogan attı. 
Grup adına basın açıklamasını okuyan Erol Karayel \"Geçtiğimiz Mayıs ayında Golovinka yerleşim yerinde bir toplantıda Rus Kafkas savaşlarında hayatını kaybedenleri hayırla yad edip dua ettiği için bölge savcılığı tarafından \'İzinsiz gösteriye katılma\' gerekçesiyle tutuklanarak önce hapse atılmış daha sonra yargılanarak para cezasına çarptırılmıştır. İşte kendisine verilen cezanın bu bağlamının farkında olan Ruslan Gvaşe bu hukuksuzluğu protesto etmek için 11 Eylül 2017 tarihinde süresiz açlık grevine yatmıştır. Biz diaspora Çerkesleri olarak 5 Ekim\'de üst mahkemece değerlendirilecek olan ve şayet iptal edilmezse sonu bir insan hayatına mal olarak bitecek bu hukuksuzluğu şiddetle protesto ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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Galatasaray\'da toplana grup üyeleri
Türk ve Çerkes bayrakları
Açılan pankart ve dövizler
Slogan atılması
Basın açıklamasının okunması
Genel ve detaylar
 

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