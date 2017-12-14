DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMI DAVASINDA 4. GÜN... 

- DEAŞ ÜYESİ SANIKTAN 15 TEMMUZ SAVUNMASI...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davaya bugün de devam edildi. Tutuklu sanık Kuerban Muhemmedemınşeyh savunmasında, IŞİD üyesi olmadığını savunarak, \"15 Temmuz\'da yaşanan hain darbe olayında sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile günlerce dışardaydım. Kamera kayıtları incelenirse 15 Temmuz\'da Atatürk Havaalanı\'na Cumhurbaşkanımızı ilk karşılamaya gidenlerden biri bendim. IŞİD Türkiye Cumhuriyeti\'ne savaş açmıştır. IŞİD\'li olsam 15 Temmuz\'da dışarıya çıkmazdım\" dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın dördüncü celsesine başlandı. Duruşmada aralarında katliamı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 sanık hazır bulundu. Masharipov\'un imam nikahlı eşi Tene Traore Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden SEGBİS\'le duruşmaya bağlandı.

\"15 TEMMUZ\'DA CUMHURBAŞKANI\'NIN ÇAĞRISIYLA DIŞARI ÇIKTIM\"

Reina katliamına ilişkin dün görülen davanın dördüncü duruşmasında, saldırgan Masharipov\'a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatı bulunan Kuerban Muhemmedemınşeyh, IŞİD\'li olduğu iddiasını kabul etmeyerek, 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduğunu öne sürdü. Muhemmedemınşeyh, \"15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe olayında sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla günlerce dışardaydım. Kamera kayıtları incelenirse 15 Temmuz\'da Atatürk Havaalanı\'na Cumhurbaşkanımızı ilk karşılamaya gidenlerden biri de bendim. IŞİD Türkiye Cumhuriyeti\'ne savaş açmıştır. IŞİD\'li olsam 15 Temmuz\'da dışarıya çıkayım\" ifadesinde bulundu. Muhemmedemınşeyh, Zeytinburnu\'nda ailesi ile kaldırğı ev sahibinin de polis olduğunu ve ailece görüştüklerini belirterek, \"Yaşadığım yerlerdeki komşularım ve ev sahiplerim iyi biri olduğuma şahittir\" dedi.

ANTAKYA\'YA İŞKUR\'DAN İŞ BULDUKLARI İÇİN GİTMİŞLER

Daha sonra Abdulhekim Mehmetrahim\'in savunmasını yaptı. 2016 Haziran\'da yasal yollarla Türkiye\'ye geldiğini söyleyen Mehmetrahim, ikamet tezkeresi alabilmek için Kayseri\'ye gittiğini ancak çalışma imkanı bulamadığından tekrar İstanbul\'a döndüğünü söyledi. İddianamede, illegal yollarla Suriye\'ye geçmek üzereyken sınırda, diğer sanıklar Maımaıtıtuohetı Balatınıyazı ve Abudureheman Aıhemaıtıtuohet ile yakalandığı hatırlatılan Mehmetrahim, \"Balatniyazi Antakya\'da iş bulduğunu söyleyince yola çıktık. Otobüs İskenderun\'a vardığında polisler otobüsü durdurdu, bizi otobüsten indirip karakola götürdü. 2 gün gözaltında kaldıktan sonra bizi tekrar İstanbul\'a götürdüler\" dedi. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ\'ın, Antakya\'daki işi nereden bulduğunu sorması üzerine Mehmetrahim, diğer sanık Balatniyazi\'nin işi bulduğunu söyledi. Bu durum üzerine mahkeme başkanı Balatniyazi\'ye aynı soruyu yöneltti. Balatniyazi işi, İstanbul\'da İŞKUR\'a ettiği müracaat sonucu bulduğunu söyledi.

\"ANTAKYA\'YA ÇİFTÇİLİK YAPMAK İÇİN GİTTİK\"

Daha sonra Suriye sınırında yakalandığında üzerinde patlayıcı madde ve bomba yapımını gösteren bilgilerin yazılı olduğu defter bulunduğu iddia edilen Abdurrahman Aıhemaıtıtuohet savunma yaptı. Aıhemaıtıtuohet de, Türkiye\'ye 2016 Haziran\'da yasal yollarla geldiğini, Antakya\'ya da, İŞKUR\'dan buldukları çiftçilik işi için gittiğini iddia etti. Aıhemaıtıtuohet, üzerinde bulunan not defterinin ise kendisine ait olmadığını savundu.

\"SALDIRGAN MASHARİPOV\'UN FOTOĞRAFI TELEFONUNDA ÇIKTI... KABUL ETMEDİ...\"

Reina saldırganı Masharipov\'un kaçmasına ve saklanmasına yardım eden ve eyleminin planlayıcılarından olan Tulpar Kod İbrahim isimli şüphelinin yardımcısı olduğu iddia edilen Mehmetali Nurmehmet savunma yaptı. Tulpar ile telegram üzerinden çok sayıda görüşme yaptığı tespit edilen Nurmehmet, Tulpar\'ı yalnızca bir kez tesadüfen gördüğünü, Masharipov\'u ise tanımadığını iddia etti. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Masharipov\'u ilk kez mahkemede gördüğünü iddia eden Nurmehmet\'e, \"Senin telefonunda Masharipov\'un fotoğrafı var\" diye sordu. Nurmehmet ise fotoğrafların kendisine ait olmadığını iddia etti. Telefon incelemesinde IŞİD mensuplarına ait fotolar ve infaz videosu bulunan Nurmehmet, bunların da kendisine ait olmadığını, telefonu ikinci el aldığını söyledi. Üye hakim Nurmehmet\'e, \"Tulpar ile Masharipov aynı gün sabah karşılaşır, 5 saat sonra da seninle Tulpar karşılaşır bu nasıl tesadüf\" diye sordu. Nurmehmet, \"Benim onunla alakalı bir şeyim yoktu, tamamen tesadüf\" yanıtını verdi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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