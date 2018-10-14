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DHA İSTANBUL - POLİSTEN "KAÇAK TÜTÜN" OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı  operasyonda 455 bin TL değerinde 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi

14 Ekim 2018 13:38

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı  operasyonda 455 bin TL değerinde 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında \"Kaçakçılık Kanununa Muhalefet\" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen tütünden görüntü
-Depodan görüntü
-Genel ve detaylar

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