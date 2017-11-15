DHA İSTANBUL - POLİSLERİN YARGILANDIĞI BYLOCK DAVASI'NDA KARAR… 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün(FETÖ) şifreli haberleşme programı \'Bylock\'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan 56\'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 2 sanığın da tahliyesine karar verildi.

56 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen duruşmada 56 tutuklu ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Mahkeme başkanı davada kararı açıklayacaklarını belirterek, duruşmaya saat 15.00\'a kadar ara verdi.



KARAR AÇIKLANDI

5 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan Muammer Sedef ve Hüseyin Yalçın Öztürk\'ün de tahliyesine karar verildi.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Karar açıklandıktan sonra izleyici bölümünde oturan sanık yakını Şenay Koza, mahkeme heyetine yönelik “Allah belanızı versin\" diyerek bağırdı. Mahkeme heyeti de Şenay Koza hakkında söz konusu sözleri için Silivri Cezaevi\'ne suç duyurusunda bulundu.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 86 polisin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu. 22 Ağustos 2017 tarihinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, sanıkların \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, bazı tutuksuz sanıklar ve firari sanıklar yönünden de dosyanın ayrılmasını istemişti. Mahkeme heyeti de bazı tutuksuz ve firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Davada sanık sayısı da 61\'e düşmüştü.



