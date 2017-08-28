DHA İSTANBUL - POLİS KAYITLARI GÖRE VATAN ŞAŞMAZ BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ





Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta sunucu Vatan Şaşmaz\'ın 4 kurşunla vurulması ardından olayı gerçekleştiren Filiz Aker\'in intihar etmesi, polis kayıtlarına \"Faili belli, tabanca ile öldürme ve intihar\" olarak geçti. Olayla ilgili hazırlanan Emniyet Müdürlüğü bilgi formatında olay saati 19.00, olay bildirim saati ise 19.47 olarak belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda Vatan Şaşmaz\'la Filiz Akel\'in 2009 yılında bir birliktelik yaşadıkları, daha sonra ayrıldıkları, Filiz Aker\'in 2011 yılında intihara teşebbüs ettiği ve platonik aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz\'ı takıntı haline getirdiği belirtildi. Beşiktaş,\'ta yaşanan olay polis kayıtlarına göre Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi no.5 de bulunan otelde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Polis bilgi notunda olayın mağduru olarak görülen Vatan Şaşmaz\'ın Üsküdar, Kandilli\'de oturduğu ve olay sırasında sırt bölgesine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti. Polis kayıtlarında \"şüpheli-müntehire\" olarak belirtilen Filiz Aker\'in ise sağ kulak üstünden başına giren bir kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın tanığı ve bilgi sahibi olarakta biri yeğeni iki kişi polis kayıtlarına geçti.



POLİS KAYITLARINA GÖRE OLAYIN ÖZETİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda ise Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, aralarında anlaşmazlık çıktığı ve ayrıldıkları belirtildi. Ancak Filiz Aker\'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği belirtildi.Filiz Aker\'in yeğenine sürekli Vatan Şaşmaz\'ı çok sevdiğini, evlenmek istediğini söylediği ayrıca zaman zaman da intihar etmek istediğini söylediği belirtildi. Olayın özet kısmında ayrıca Filiz Aker\'in 2011 yılında ilaç ederek intihara teşebbüs ettiği yazıldı. Olayın bilgi notunda 1,5 aydır otelde kaldığı otele 27 Ağustos 2017 günü yeğeni ve eşini davet eden Filiz Aker\'in onlarla saat 12.30\'da otelin cafeteryasında buluştuğu belirtilirken, bir süre sonra Filiz Aker\'in alkol almaya başladığı yazıldı. Saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini söyleyerek Filiz Aker\'in yeğeni ve kocasının yanından ayrıldığı, giderken \"Beni burada bekleyin yarım saat sonra geleceğim\" dediği polis kayıtlarına geçti. Ancak Filiz Aker\'in geri dönmemesi üzerine otel görevlileri ile birlikte içeri giren tanıkların cesetleri bulduğu tespit edildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda içeri girildiğinde Vatan Şaşmaz kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde bulunduğu yapılan inceleme sonucunda 4 kurşunla vurulduğu anlaşılmıştır yazarken, Filiz Aker\'in ise yatak üzerinde kanlar içinde bulunduğu belirtildi. Filiz Aker\'in elinde tabanca bulunduğu yazıda yer aldı.

