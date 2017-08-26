T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -  PİKEYE EMDİRİLEN 1 KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

  İstanbul DHA İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde 1 kilogram kokain ele geçirildi

26 Ağustos 2017 17:27

 

İstanbul DHA
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde 1 kilogram kokain ele geçirildi.
Kontroller sırasında, dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, paketin Brezilya\'dan İstanbul\'a, H.K. isimli kişey gönderildiği tespit edildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından açılan pakette şeffaf ambalaj içerisinde  nevresim takımı ve 2 pike bulundu. Eşyaların arasına saklanmış herhangi bir madde bulunmadığından, uyuşturucunun kumaşlara emdirilmiş olabileceği şüphesi ile kumaşlardan alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle analiz yapıldı. Analiz sonucunda pikeden alınan numuneden kokain uyarısı alındı. Yapılan araştırmayla pikeye piyasa değeri 200 bin TL olan 1 kilogram kokainin emdirildiği tespit edildi.
Olay hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının alıcının yakalanması talimatını vermesi üzerine gümrük muhafaza ekiplerince operasyon başlatılarak Bahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi takibe alındı. Gönderiyi almak üzere dağıtım merkezine gelen F.M.  posta dağıtıcısı olduğunu beyan ederek paketi teslim almak istedi. Ancak olaya karıştığı düşünülen kişiye paket teslim edilmedi ve ekipler bu kişiyi takipe başladı. Bu arada gönderinin alıcısı H.K. beraberindeki kişiyle  gönderiyi teslim almak üzere dağıtım merkezine başvurdu. Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra dağıtım merkezini gözleyen gümrük muhafaza memurları gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sonrasında H.K. ve beraberindeki H.D.\'yi olay yerinde, izlemeye alınan kişi  ise evinde yakalayarak gözaltına aldı.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Köpeğin tepki vermesi
-Pikelerdeki inceleme 
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbul Gümrük Muhafaza KaçakçılıkMüdürlüğüUluslararası KargoMerkezindeKontrollerBrezilyaGümrükEşyalarınAnalizYapılanTLOlayBakırköy Cumhuriyet SavcılığınınBahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24