DHA İSTANBUL -  'PERAKENDEDE İNOVASYON ÖDÜLLERİ' GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ'NİN KATILDIĞI TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Taner YENER -Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından Beşiktaş\'ta bulunan Shangri La Bosphorus Oteli Balo Salonu\'nda gerçekleştirilen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri\" töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri\" törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, Adnan Polat, Abdullah Kığılı, Mustafa Taviloğlu, Aziz Torun, Vahap Küçük, Abdullah Kavukçu, Ümit Zaim\'in de aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

395 OLAN AVM SAYISI 2018 SONUNA KADAR 410\'LARA ÇIKACAK

Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Küresel Perakende Gelişme Endeksi\'nin, 2017 yılı verilerine göre 241 milyar dolar toplam perakende satış tutarı ile Türkiye\'nin büyüyen bir perakende ticaret kapasitesi olduğunu söyledi. Türkiye\'nin pazar çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Tüfenkci, \"Mevcut durumda zaten oldukça hacimli olan sektörün yakın gelecekte daha da büyüyeceğine inanıyoruz.\" dedi.

Türkiye\'nin tüketim harcamalarında Avrupa\'da ilk 10\'da, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içinde yer aldığı vurgulayan Tüfenkci, perakende sektörünün cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini beklediklerini belirtti. Türkiye\'de halihazırda 395 olan AVM sayısının 2018 sonuna kadar 410\'lara çıkacağını, özellikle AVM\'lerdeki atıl kapasitelerin kullanılabilmesi, yeni markalar oluşturulması, Türkiye\'de güçlenen markaların yurt dışına açılması için hükümet olarak ciddi teşvikler verdiklerini söyledi. Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gibi ortaya koydukları düzenlemelere değinen Tüfenkci, \"Bu ürünlerin pazar payını artırmak için destekleyici tedbirler de aldık. Ancak şu sitemimi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu yöresel ürünlerin, zincir marketlerde veya AVM\'lerde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yasanın öngördüğü şekilde yer almadığını görüyoruz maalesef. Oysa arkadaşlar çok küçük alanları siz o ilin veya yörenin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerine açarsanız o mesleklerin özellikle daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarsınız. Bu vasıtayla dünyaya tanıtmaya vesile olursunuz. Özellikle AVM işletmecilerinden bu kimselere AVM\'lerde yasanın öngördüğü şekilde yer tahsis etmelerini istiyoruz.\" diye konuştu.

PERBİS İLE 3 TEMEL FAYDA SAĞLANMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

İnovasyonun sadece özel sektörün gündeminde yer almadığını, kamunun da gündeminde yer tuttuğunu belirten Tüfenkci, esnafların karşılaştığı bir sorunu çözme adına talimat verdiklerini belirterek, \"İnşallah 2018 sonu itibariyle bitecek. İş yeri açılış süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) çalışmasını 2018 sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Bütün perakende sektörünün, ticaret erbabının ve esnafların kullanımına açacağız. PERBİS ile devletin perakende sektörüne inovatif bir bakış açısıyla yaklaşması sonucunda ortaya çıkmıştır. PERBİS\'in perakende işletmeler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerde tek kapı, diğer bir deyişle bir tek temas noktası olmasını istiyoruz. Böylelikle PERBİS ile 3 temel fayda sağlanmasını öngörüyoruz. Birincisi bürokrasinin azaltılması suretiyle işlemlerin daha kolay ve hızlı yürümesi.\" dedi.



“2018 OCAK İTİBARİYLE GÜVEN DAMGASI TAHSİSLERİ BAŞLAYACAK.\"

Herhangi bir yerde iş yeri açmak için gereken süreçlerden bahsederek, halihazırda bu sürecin, 20 kurum ve kuruluşa bizzat gidilerek en erken 26 günde alınabildiğini aktaran Tüfenkci, PERBİS ile tek noktadan işlem yapılarak bu süreyi 6 güne indirmeyi hedeflediklerini, ikinci faydanın ise belge maliyetlerinin azalması olduğunu söyleyerek, “Üçüncü fayda ise sistem üzerinden sağlanacak coğrafi konum verileri sayesinde girişimcilerin kuruluş yeri seçimi kararlarını daha kolay ve daha az hata payıyla verebilecek olmaları \"E-ticarette güven unsurunu sağlayabilmek için bakanlığımız tarafından \'Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ\' 6 Haziran\'da yürürlüğe girdi. Şimdi, bakanlığımızca yetkilendirilen Güven Damgası sağlayıcılar tarafından internet sitelerine Güven Damgası tahsis edilecektir. 2018 Ocak itibariyle Güven Damgası tahsisleri başlayacak. E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla \'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ\'i de 11 Ağustos\'ta hayata geçirdik. İstatistiki bilgi üretebilmemiz için verileri toplayabilmemiz lazım. Şimdi her önüne gelen, \'Ben e-ticaret sitesi açtım\' diyemeyecek. Bu tebliğle 1 ay içerisinde bakanlığımıza internet üzerinden bilgi verecek. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi\'ne kayıt olan sitelerin adreslerini www.eticaret.gov.tr adresinden veya bakanlığımız internet adresinden yayınlayacağız.\" dedi. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş de konuşmasında, “Her dönemde inovasyonda değişim var. Bugünkü oturumların bir bölümünde geçmiş yıllardaki inovasyonu bir bölümünde bu yıllardaki inovasyonu, AVM\'leri, mağazaları, mağaza açılışlarını, yurt dışına açılışları, yurt dışına açılıştaki yenilikçiliği konuşacağız. Günün sonunda da sayın bakanımız aramıza katılacak ve buna dayalı yenilikçi, inovasyon ve büyümeye dayalı ödüllerimiz olacak. Şimdiden ödül alacakları kutluyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Bakan Tüfenkci “Türkiye\'de İstihdam Yaratmada ilk 3 şirket\" kategorisinde ödülleri takdim etti. Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de törende “Türkiye\'nin (Ciroya Göre) En Büyük Perakende Şirketleri\"ne ödüllerini verdi.

PERAKENDEDE İNOVASYON FORUMU & ÖDÜLLERİ ŞÖYLE

“Türkiye\'nin (Ciroya Göre) En Büyük Perakende Şirketleri\"

Birinci: BİM

İkinci: Migros

Üçüncü: A101

“Türkiye\'de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketleri\"

Birinci: A 101

İkinci: BİM

Üçüncü: ŞOK

“Türkiye\'nin (Metrekareye Göre) En Büyük Perakende Şirketleri\"

Birinci: BİM

İkinci: A 101

Üçüncü: İstikbal

“Türkiye\'nin (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük Gıda Perakende Şirketleri

Birinci: Migros

İndirim Perakende Şirketleri

Birinci: A 101

Ayakkabı Perakende Şirketleri

Birinci: FLO Mağzacılık

Giyim Perakende Şirketleri

Birinci: LC Waikiki

Lüks Perakende Şirketleri

Birinci: Vakko

Mobilya Perakende Şirketleri

Birinci:İstikbal

Yapı Market Perakende Şirketleri

Birinci: Tekzen

Ev tekstili Perakende Şirketleri

Birinci:English Home

Züccaciye Perakende Şirketleri

Birinci:Karaca

Teknoloji Perakende Şirketleri

Birinci: Teknosa

Fast Food Perakende Şirketleri

Birinci: Tab Gıda

Kişisel Bakım Zinciri Perakende Şirketleri

Birinci: Gratis

Kitap&Kırtasiye Perakende Şirketleri

Birinci. D&R

“Türkiye\'nin (Ciroya Göre) En Büyük Lüks Perakende Şirketleri

Birinci: Beymen

Yapı Market Perkande Şirketleri

Birinci:Koçtaş

“Türkiye\'nin (Metrekareye Göre) En Büyük Ev Tekstili Perakende Şirketleri

Birinci: ZORLU TEKSTİL PERAKENDE

“Yurtdışında (Metrekareye Göre) En Büyük Perakende Şirketleri\"

Birinci: LC Waikiki

İkinci: İstikbal

Üçüncü: Koton

İstihdam Yaratmada ilk 3 şirket

Birinci:BİM

İkinci:LC Waikiki

Üçüncü: Migros

Türkiye\'nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketleri

Birinci: Hepsiburada

Türkiye\'nin En Büyük Mobil Perakende Şirketleri

Birinci: Getir

İkinci: Bitaksi

Üçüncü: BiSu

Anadolu\'nun En Büyük Perakende Şirketleri

Birinci: Özdilek AVM ve Tekstil

İkinci: Yunus Marketleri

Üçüncü: Adese

Görüntü Dökümü:

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-Gümrük ve Ticaret bakanı Konusması

-Bakan ve Hanzade Doğan Boyner \'in Ödül vermesi

-Toplantıdan Detaylar

-Emre Ekmekçiler \'in Ödül alması