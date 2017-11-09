DHA İSTANBUL - PENDİK'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te 26 ayrı noktada özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı asayiş denetimleri yapıldı.

Pendik\'te, farklı birimlerde polis ekiplerinin katıldığı asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. 26 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda iş yeri ve halka açık yerler denetlendi. Pendik kaynarca yan yol üzerinde yapılan kontrollerde bir aracın içinden ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancanın sahibi polis ekiplerine para nakli yaptığı için yanında taşıdığını söyledi. Silah sahibi, Çınardere Polis Merkezi\'ne götürüldü. Asayiş denetimlerinin saat 00:00\'a kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin üst arama yapması

- Çevre güvenliğini alan özel harekat polisi

- Araçta silah bulunması

- Silah sahibinin kendini savunası

- Silah sahibin gözaltına alınması

- Polis helikopterinin havada tur atması

- Polislerin sokak üzerinde şüphelileri incelemesi

- Polislerin kahvehanede yaptığı asayiş uygulaması

- Genel Detay



