DHA İSTANBUL - PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Pendik\'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Pendik Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H., bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Ş.H\'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Ş.H.\'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Gasp anı

