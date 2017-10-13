DHA İSTANBUL - PENDİK'TE 1 KIZ ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik\'te 1 kız öğrencinin öldüğü 2 erkek öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, \"İstanbul Pendik\'te bir okulda öğrenim gören H.P. isimli kız öğrenci yanında 2 erkek arkadaşı D.M. ve C.Y. ile birlikte okuldan çıkarak Pendik Güzelyalı Metro İstasyonuna geldikleri sırada şüpheli M.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu H.P. olay yerinde vefat etmiş yanında bulunan arkadaşları D.M. ve C.Y. ise yaralanmışlardır. Şüpheli M.Y. Olay sonrası yakında bulunan bir okula girerek burada intihar girişiminde bulunmuş ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tedavisi sonrası 14.10.2017 günü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilecektir.\" denildi.



