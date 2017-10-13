T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - PENDİK'TE 1 KIZ ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIYA BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 1 kız öğrencinin öldüğü 2 erkek öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

13 Ekim 2017 23:42

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik\'te 1 kız öğrencinin öldüğü 2 erkek öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, \"İstanbul Pendik\'te bir okulda öğrenim gören H.P.  isimli kız öğrenci yanında 2 erkek arkadaşı D.M. ve C.Y. ile birlikte okuldan çıkarak Pendik Güzelyalı Metro İstasyonuna geldikleri sırada şüpheli M.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu H.P. olay yerinde vefat etmiş yanında bulunan arkadaşları D.M. ve C.Y. ise yaralanmışlardır. Şüpheli M.Y. Olay sonrası yakında bulunan bir okula girerek burada intihar girişiminde bulunmuş ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tedavisi sonrası 14.10.2017 günü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilecektir.\" denildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı PendikAçıklamadaPendikPendik Güzelyalı MetroOlayTedavisiCumhuriyet Başsavcılığımıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24