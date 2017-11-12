DHA İSTANBUL - PATENLİ ÖĞRENCİLERİN İETT OTOBÜSÜ ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'da İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 1\'İ kız 2 genç hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu duyarlı bir sürücünün, önüne geçtiği otobüsü durdurması ile sona erdi. 15-16 yaşlarında, kıyafetlerinden öğrenci oldukları anlaşılan, sırtlarında çantaları bulunan patenli iki genç, Bakırköy\'den Bahçeşehir\'e giden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Diğer sürücülerin sözlü ve korna ile yaptğı uyarılara aldırmayan gençler, Avcılar Askerlik Şubesi önündeki kasislerde de otobüsü bırakmadı. Gençlerden biri bir ara tek ayak üzerinde paten ile kaydı. E-5 karayolunda ilerlerken gençlerin tehlikeli yolculuktan vazgeçmediğini gören bir sürücü, otomobiliyle önüne geçtiği otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine gençler patenleri ile kayarak kısa sürede uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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İki gencin otobüse tutunarak patenli yolculuğu

Otomobil otobüsün önünü keserken gençler uzaklaşırken

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